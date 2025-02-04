شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يشعرون بالخجل " .. مذيع بقناة دولية يهاجم مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

انتقد المذيع اليمني في قناة الجزيرة، أحمد الشلفي، مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، متهماً إياهم بالفساد والتسبب في تفاقم معاناة البلاد.

ونشر الشلفي مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" قال فيه: "لا يبدو أن أعضاء المجلس الرئاسي الثمانية في اليمن يشعرون بالخجل مما آلت إليه وضعهم في عهدهم البائس".

الهجوم يأتي وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار العملة، في وقت لا يظهر فيه المجلس الرئاسي والحكومة أي بوادر لمعالجة هذه الأزمات، بحسب الشلفي.