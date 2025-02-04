شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تعلن ضبط قاتل بعد 4 أعوام من ارتكابه الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أعلنت شرطة محافظة تعز عن إلقاء القبض على المدعو (ص.ع.ن)، المتهم بقتل حسام محمد محمد المخلافي، وسليم محمد عبده سعيد، وأحمد شوقي، في جريمة وقعت بتاريخ 14 أكتوبر 2021 بشارع التحرير الأعلى.

وأوضح العميد صادق الحسامي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن عملية القبض جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد مستمر نفذه فريق البحث الجنائي بقيادة النقيب عيسى الكامل، والنقيب محمد الحميدي، والنقيب عمار الفقيه.

وأكد الحسامي أن المتهم تم إيداعه قيد الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.