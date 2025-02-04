شكرا لبحثكم عن خبر جمعية مكافحة اورام الاطفال تنظم طبق خيري ومعرض فني في مستشفى الصداقة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقامت جمعية مكافحة أورام الأطفال، ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي للسرطان، طبقًا خيريًا ومعرضًا فنيًا لصالح مرضى السرطان في مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن،

وشارك في الطبق الخيري والمعرض مسؤولين في السلطة المحلية ومكتب الصحة بالعاصمة عدن، ومسؤولين في برامج مكافحة السرطان والاوارم، وبمشاركة فاعلة من المجتمع .

وشهدت الطبق الخيري فعاليات متنوعة بين فقرات فنية بمشاركة مدارس ومن ضمنهم لاول مره مدارس لحج وطلاب جمعية الصم والبكم بلحج، ومن ضمن الفعاليات اشغال يدويه وغيرها.