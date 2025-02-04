شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في بيان حكومي رسمي...الاعلان عن مفاجأة صادمة في الساعات القادمة لسكان مدينة عدن "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المؤسسة العامة لكهرباء في عدن أن المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد ستشهد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل انطفاءً كليًا لمنظومة الكهرباء، بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة الرئيس، التي تُعد المصدر الرئيسي للطاقة في المدينة.

وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها -اطلع عليه بوابتي- أن عدم وجود مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس او محطة المنصورة يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية، ما يعني أن الشبكة ستتوقف بالكامل، الأمر الذي سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية.

وحذرت المؤسسة من تعطل المستشفيات والمرافق الصحية، وتوقف حقول المياه، وتعطل الأنشطة التجارية، "ما سيضاعف من معاناة المواطنين، الذين يتحملون أعباء هذه الأزمة وسط ظروف معيشية صعبة"، حسب البيان.

وأشارت المؤسسة الى انها قد بذلت كل ما بوسعها خلال الأيام الماضية لضمان استمرار الخدمة، في ظل شح الوقود.

وأكدت المؤسسة انه "رغم المناشدات والمخاطبات المتكررة لكافة الجهات المعنية، إلا أن الأزمة وصلت إلى ذروتها".

واعتبرت ان "ما يحدث اليوم يعد سابقة خطيرة في تاريخ كهرباء عدن، التي كانت من أوائل المدن في الجزيرة العربية التي دخلت إليها خدمة الكهرباء، والتي عرفتها منذ عشرات السنين وكانت نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، لكن اليوم، ولأول مرة، تواجه المدينة انطفاءً كليًا غير مسبوق يهدد حياة سكانها ويشل مرافقها الحيوية".

كما أكدت المؤسسة أنها ستواصل العمل بكل ما لديها من إمكانيات لإعادة الخدمة فور توفر الوقود، وتناشد مجددًا كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية والعمل على تأمين الوقود بشكل عاجل، للحيلولة دون استمرار هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.