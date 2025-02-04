عاجل : خبر مفجع لكل افراد وقادة القوات المسلحة والشرعية "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - اوضح مصدر عن وفاة المناضل الجمهوري وأحد ضباط اللواء 14مدرع العميد عبده محمد المقبلي

مؤكدآ انه برحيل العميد عبده محمد المقبلي خسرت اليمن والمؤسسة العسكرية واحداً من أنبل وأخلص الضباط الأوفياء لهذا الوطن



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