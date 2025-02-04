شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة جديدة لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:



أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن بيع 13 مليونًا و499 ألف دولار بسعر 2172 ريالًا للدولار الواحد، من أصل 30 مليون دولار عُرضت في المزاد العلني الثالث منذ بداية العام.

يأتي ذلك في ظل استمرار الانهيار الحاد للريال اليمني، الذي تجاوز حاجز 2232 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد.

المزاد يعكس محاولات البنك لاحتواء انهيار العملة المحلية من خلال تعزيز المعروض النقدي الأجنبي، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة تجعل السيطرة على سوق الصرف أمرًا صعبًا في ظل غياب استقرار شامل وفق محللين اقتصاديين.