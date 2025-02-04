شكرا لقرائتكم خبر عن غرق معلم في شواطئ سقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطرى- جهينة: توفي الأستاذ مأمون الشرعبي، مدير معهد سقطرى للغات والكمبيوتر، غرقاً في شواطئ مدينة قلنسية بجزيرة سقطرى، في حادث مؤلم وقع أثناء قيامه بالسباحة. وأفادت مصادر محلية أن الشرعبي كان يستمتع بوقته على شواطئ قلنسية قبل أن يتعرض للغرق، حيث فشلت محاولات إنقاذه. وعبّر الأهالي وزملاؤه عن حزنهم العميق لفقدان شخصية أكاديمية مرموقة ومحبوبة في المجتمع.

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