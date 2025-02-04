شكرا لقرائتكم خبر عن وصفت بالجريئة...المخلافي يفاجئ الجميع ويقدم على خطوة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم المهندس عبدالباقي البرهمي، المهندس المشرف على استكمال مشروع بناء مدرسة 22مايو حول صدام عصيفرة مديرية القاهرة بتعز عدة بلاغات للمحافظ نبيل شمسان يشكو فيه قيام المدعو أسامة جلال المخلافي بالتهجم على العمال وطردهم وإيقاف العمل بالكامل منذ ظهر يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025م.

وبحسب البلاغات الواردة الى المحافظ من المهندس البرهمي التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي افاد انه لا يزال العمل متوقف في مشروع بناء مدرسه 22 مايو منطقه عصيفرة مديرية القاهرة وكون هذا المشروع هو احد المشاريع التي تم تدشينها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د/ رشاد محمد العليمي

عند زيارته لمحافظة تعز، اصدر المحافظ توجيهات متكررة الى محور تعز برقيه رقم (٢٤١٥ ) وتاريخ 16 يناير 2025م والبرقية رقم (٢٤٢٦) وتاريخ 20 يناير 2025م الا ان محور تعز لم يقوم بتنفيذ التوجيهات بتمكين المقاول والاستمرار بالعمل في المدرسة والمساحات والمرافق وبناء السور وكذلك القاء القبض على المدعو اسامة المخلافي حيث انه الى الان لم يتم القبض عليه ومايزال العمل متوقف



موضحاً بان خسارة الشركة المنفذة للمشروع خمسة الف دولار يوميا

وقدمت الشركة مذكرة للصندوق الاجتماعي للتنمية تطالبه بتحمل الخسائر وعمل حلول سريعه تضمن عدم توقف المشروع بسبب البلطجة