لقطة لرونالدو خلال مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة تشعل تفاعلاً

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عدن - ياسمين التهامي - ttps://twitter.com/i/status/1886528403559333948 وهو-- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة لكريستيانو رونالدو، خلال مباراة بين نادي النصر السعودي ونظيره الوصل الإماراتي، الّتي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين. وكان رونالدو سجّل هدفين، ساعد من خلالهما في فوز فريق "العالمي" بنتيجة 0/4، ضمن منافسات الدور الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2025/2024. وجاء الهدف الثاني للنجم البرتغالي عند الدقيقة 78، إذ ارتقى عالياً داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة برأسه في المرمى. وأظهرت اللقطة وقوف كريستيانو رونالدو (39 عاماً) أمام الجماهير، المتواجدة في المدرجات، عند احتفاله بهدفه، وشرحه لهم الطريقة الّتي هزّ بها الشباك في المرة الثانية.

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