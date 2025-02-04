شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يحذّر: لا تصدقوا الشائعات حول الزنجبيل.. فوائده مثبتة علميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّر الدكتور فهد الخضيري، الباحث في تخصص المسرطنات، من معلومات مغلوطة يتم تداولها حول الزنجبيل، حيث يزعم البعض -دون أي دليل علمي موثوق- أنه يسبب الروماتويد وأمراضًا أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أبحاث طبية معتمدة. وأوضح الخضيري أنه بعد تتبع هذه المزاعم، لم يجد أي مرجعية علمية تدعمها، لافتًا إلى أن مروِّج هذه المعلومات مجرد تاجر أعشاب وليس لديه أي خبرة بحثية في المجال الطبي، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات قد تضلل الناس وتثير مخاوف غير مبررة. وأكد أن فوائد الزنجبيل مثبتة علميًا، حيث يساعد في التخفيف من نزلات البرد، ويساهم في خفض الكوليسترول والضغط بدرجة محدودة، لكنه ليس علاجًا بديلًا عن الأدوية الطبية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الطبية الموثوقة.

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