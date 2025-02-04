شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. أول فتاة طيارة من أبين وثاني كابتن طيار بالجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتازت مريم وهي ابنة مدير مالية الجيش اللواء الركن عبدالله عبدربه ناجي البشعي جميع المراحل في مجال الطيران بنجاح وصارت كابتن طيار ونالت شهادات رخصة طيار خاص ورخصة الطيران بأهلية العدادات ورخصة طيار تجاري . واكملت مريم عبدالله عبدربه ١٩٠ ساعة بنظام ١٤١ بالطيران على طيارة بمحرك واحد وطيارة بمحركين وتخرجت مريم من مصر بهذا الإنجاز الكبير بعد سنوات من الدراسة النظرية والعملية في مجال الطيران وتعتبر اول فتاة من محافظة أبين وثاني فتاة باليمن تعانق السماء بكفاءة واقتدار يمنية،مدير المالية،ابين

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