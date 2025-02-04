شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:بنك اليمن والكويت يقوم بهذه الخطوة المفاجئة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال المدير العام لشركة أروى للسفريات والسياحة الاستاذ عادل بابقي في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء: Yemen Kuwait Bank بنك اليمن والكويت في #عدن يرفض تسليم المبالغ الخاصة بالعملاء يقولك ليش تم الايداع لي من صنعاء فلازم تستلمها من صنعاء! طيب ليش تقبل الايداع وتاخذ كمان عمولة ايداع لأن الحساب في عدن؟

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