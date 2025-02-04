شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش يعلن قبل قليل عن عملية نوعية وقتل قائد كبير من المتمردين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني، أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش تمكنت صباح اليوم من قتل قائد كبير من المتمردين في قوات الدعم السريع، وذلك إثر قصف سيارته شمال ولاية الجزيرة.

وفي نفس السياق، أعلن القيادي في قوات الدعم السريع، عمر جبريل، عن مقتل اللواء عبد الله حسين، قائد قوات الدعم السريع في الولاية.

تشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع تعرضت لهزائم عسكرية مؤلمة في مناطق متعددة، منها الخرطوم بحري وأم درمان وولاية الجزيرة.

وذكر مصدر ميداني أن الجيش السوداني استطاع استعادة السيطرة على مدينة المحيريبا وسط ولاية الجزيرة، تزامناً مع أنباء عن مقتل قائد بارز في قوات الدعم السريع نتيجة الهجوم الذي شنته الطائرة المسيّرة.

وأكد المصدر أن الجيش واجه مقاومة شديدة من قوات الدعم السريع أثناء استعادة المدينة، لكن ذلك لم يمنعهم من اجبار القوات على التراجع نحو مدينة الكاملين شمال الجزيرة.

وحسب التصريحات، بدأ الجيش السوداني تنفيذ عمليات عسكرية جديدة تستهدف استعادة مدينة أبو قوتة في نفس الولاية، بالإضافة إلى التقدم نحو مدينة جبل أولياء بالخرطوم.