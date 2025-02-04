شكرا لقرائتكم خبر عن شابة إيرانية تحتج عارية فوق سيارة شرطة ..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت شابة إيرانية بالاحتجاج عارية فوق سيارة للشرطة في إحدى مناطق، وتشتم المعلقين، ورجال الشرطة لا يجرؤون على التقدم نحوها.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، اليوم الاثنين، شابة تقف عارية، ويقال أن المكان بمدينة “مشهد”، بالرغم من أن الوقت والمكان الدقيقان للفيديو غير واضحين.

وحسب مصادر محلية لقناة “الحرة”، يرجح أن يكون الفيديو صور في مدينة مشهد، المعروفة بطابعها الديني لوجود عدد من المزارات والمقامات الشيعية، أبرزها للإمام علي بن موسى الرضا.

وكشفت الحقوقية الإيرانية شفاء محبوبي عبر حسابها على “إكس”، تفاصيل الواقعة قائلة: “رفضاً للحجاب الإلزامي، جلست هذه الشابة بشجاعة على ظهر سيارة الشرطة”.

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولي، فقد شهدت جامعة “آزاد” الإسلامية في العاصمة طهران قبل 3 شهور ، واقعة مشابهة بخلع إحدى الطالبات ملابسها والبقاء بالملابس بالداخلية منها، قرب مبنى الجامعة، وقامت قوات الأمن باعتقالها حيث تعرضت لاعتداء جسدي عنيف، بعد أن اصطدم رأسها إما بباب سيارة أو بأحد الأعمدة، ما تسبب في نزيف حاد.