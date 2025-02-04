شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الناشئين لكأس آسيا (الأسماء والصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين، والتي ستنطلق في 12 فبراير الجاري، وذلك بعد فترة إعداد مكثفة شملت معسكرات داخلية وخارجيةوشهدت القائمة النهائية اختيار 23 لاعبًا بعد تصفية أكثر من 40 لاعبًا شاركوا في مراحل الإعداد، بدءًا من المعسكر الداخلي في صنعاء، مرورًا بمعسكر بغداد، وختامًا بمعسكر الدوحة، بالإضافة إلى اللاعبين من أصول يمنية المقيمين في الخارج، الذين استدعاهم الجهاز الفني لدعم صفوف المنتخب. وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي: أسامة مكرف وضاح أنور وضاح معياد أحمد الحاج محمد ناجي هشام عواض محمد الهندي سعيد العولقي هيثم السلامي أنور الطريقي محمد خالد محمد وهيب حسن الكوماني أسامة المطري أسامة الصياد عادل عباس عصام ردمان عبدالرحمن الخضر محمد العقيلي عمر الكثيري عبدالعزيز مصنوم محمد البرواني عبدالله حيدان

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