شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أسبوع الشباب والمخيم الشبابي الأول لاتحاد "أشيد" في حضرموت بحضور قيادات الحزب الاشتراكي اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهدت محافظة حضرموت يوم السبت الماضي انطلاق فعاليات أسبوع الشباب والمخيم الشبابي الأول الذي ينظمه اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني "أشيد"، بحضور الرفيق محمد عبدالله الحامد، عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة، إلى جانب الرفيق عبدالله العبد التميمي، السكرتير الأول لاتحاد الشباب الاشتراكي بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء اتحاد "أشيد".

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الرفيق محمد عبدالله الحامد بالدور التاريخي الرائد الذي لعبته كوادر "أشيد" في مختلف المراحل، مؤكدًا على إسهاماتهم الكبيرة في المجال التعليمي وتأثيرهم الإيجابي في تطوير الفكر والحياة الاجتماعية.

من جانبه، استعرض الرفيق عبدالله العبد التميمي برنامج الفعاليات، مشيرًا إلى تنوع الأنشطة الثقافية والسياسية والفكرية التي تهدف إلى تعزيز وعي الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي، بما يسهم في بناء جيل قادر على المساهمة في التنمية الوطنية.

كما ألقت الرفيقة مدينة يسلم عدلان كلمة ركزت فيها على الأدوار المحورية التي اضطلعت بها كوادر "أشيد" في الحياة العامة، مقدمة رؤى استراتيجية حول تمكين الشباب وأهمية دورهم في بناء مجتمع عادل ومتقدم.

واختتمت الجلسة الأولى بإجراء قرعة كأس السوبر الكروي، في إطار الأنشطة الرياضية المصاحبة لأسبوع الشباب.