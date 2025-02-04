شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات أولية تعرف للمسلسلات اليمنية التي يجري تصويرها وستبث في رمضان المقبل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ريبات أولية تعرف للمسلسلات اليمنية التي يجري تصويرها وستبث في رمضان المقبل.. تعرف عليها جري حاليا تصوير العديد من المسلسلات التلفزيونية اليمنية التي ستعرض على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل. ومن المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان؛ “الجمالية”، من إنتاج شركة الجند ميديا، وإخراج سيف الوافي، ومن المقرر عرضه على شاشة “يمن شباب” و”العربي 2″، ومسلسل “طريق إجباري” الذي سيعرض على قناة “بلقيس”، وهو من إنتاج خالد المرولة شركة النبيل، وإخراج المصري عبد العزيز حشَّاد. كما سيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل “دروب المرجلة” على قناة “السعيدة”، وهو من إخراج وليد العلفي، إضافةً إلى مسلسل “أكشن” من إنتاج قناة المهرية من إخراج محمد فاروق وياسر الظاهري، ومسلسل “دكتور خاص” من إنتاج قناة “الجمهورية” وإخراج سيف الوافي

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