شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة زوج نشر فيديوهات حميمية لزوجته بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية في مصر إحالة صاحبة واقعة نشر فيديوهات جنسية حميمية لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات.

وكان المتهم قد لجأ لهذا الأمر من أجل إجبار زوجته بالتنازل عن حقوقها الشرعية لتطليقها، وظل المتهم يهدد زوجته بإفشاء أمور خادشة للحياء متعلقة بعلاقتهما الزوجية من أجل تنفيذ من يطلبه.

وقام أيضا سب المجني عليها بأن وجهة إليها ألفاظ من شأنها أن تخدش شرفها وكان ذلك عن طريق الهاتف.

وقام الزوج باستغلال مواقع التواصل في نشر هذه الفيديوهات، وتدخلت الشرطة وألقت القبض عليه وقضت بإحالة القضية للمحكمة.