شكرا لقرائتكم خبر عن ما وراء الحملة...أمانة مكة تُطلق خطوة مفاجئة لتغيير وجه المدينة إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسعى أمانة منطقة مكة المكرمة جاهدة لتحسين المظهر الحضري للعاصمة المقدسة وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تليق بمكانة المدينة الدينية والتاريخية، في هذا السياق، أطلقت الأمانة حملة موسعة تهدف إلى إزالة السيارات المتهالكة والهياكل التالفة التي تنتشر في بعض أحياء مكة المكرمة.

هذه الحملة تعد خطوة هامة لمكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على جمال المدينة وراحة سكانها وزوارها، خاصة تلك الظواهر التي تعيق الحركة المرورية وتسبب فوضى في العديد من المناطق السكنية.

تنفيذ حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة في أحياء مكة



في إطار جهودها المستمرة، نفذت أمانة منطقة مكة المكرمة حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة والهياكل المتهالكة من شوارع بعض الأحياء السكنية في مكة المكرمة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 143 سيارة متهالكة وهياكل تالفة في أحياء الشوقية والشرائع والمعابدة.

وقد أكدت الأمانة أن هذه الحملة لن تتوقف عند هذه الأحياء فقط، بل ستشمل باقي أحياء المدينة في الفترة القادمة لضمان إزالة كافة السيارات المهملة التي تشوه المظهر العام للمنطقة.

أهداف الحملة: تحسين جودة الحياة في مكة المكرمة



تسعى الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة مكة المكرمة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز من راحة المواطنين وتساهم في تحسين المشهد الحضري، أبرز هذه الأهداف هو تحسين المشهد الحضري في مكة المكرمة من خلال التخلص من السيارات المتهالكة التي تتسبب في تلوث البيئة وتشويه الأماكن السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحملة إلى تسهيل حركة المرور داخل الأحياء، حيث أن السيارات المهملة تعرقل الطرق وتؤدي إلى زيادة الازدحام، وهو ما يؤثر سلبًا على انسيابية الحركة.

ومن الأهداف الأخرى المهمة توفير المزيد من مواقف السيارات، حيث أن السيارات التالفة تشغل أماكن المواقف وتساهم في فوضى المرور، مما يزيد من الضغط على المساحات المتاحة للسيارات الصالحة للاستخدام.

كما تهدف الحملة إلى المحافظة على البيئة، حيث تجمع هذه السيارات التالفة العديد من النفايات التي تسهم في تشويه المشهد العام وإلحاق الضرر بالصحة العامة.

التعاون المجتمعي: دعوة للإبلاغ عن السيارات التالفة

تشجع أمانة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين على التعاون معها في هذه الحملة من خلال الإبلاغ عن وجود سيارات تالفة أو هياكل متهالكة في شوارع المدينة.

يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم الموحد (940) للإبلاغ عن أي سيارة مهملة أو هيكل قد يكون في أحد الأحياء، مما يساعد في تسريع عملية إزالة هذه السيارات والحفاظ على النظام البيئي الحضري.

الحملة خطوة نحو مكة أكثر تنظيم وجمال

من خلال هذه الحملة، تسعى أمانة منطقة مكة المكرمة إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات التي تعود بالفائدة على المدينة والمجتمع بشكل عام.

إن إزالة السيارات التالفة والهياكل المتهالكة يعد خطوة مهمة نحو جعل مكة المكرمة أكثر تنظيمًا وجمالًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء.