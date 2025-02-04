شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن خطوة واحدة ستغنينا عن الشحت في تحرير اليمن واعماره "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد اننا نحتاج الى قائد يقوم بخطوة واحدة مهمة في اليمن، والتي بدورها ستغنينا عن الشحت في التحرير والاعمار.

وكتب عبدالسلام على حسابه في منصة "إكس" : نحتاج قائد يصادر كل أرصدة وعقارات المسؤولين الحكوميين الذين أثروا في سنوات الحرب والتي تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار، ويمول بها القوة الفاتحة لصنعاء".

وأضاف " وهناك سيصادر ما يقارب ضعف هذا المبلغ حوالي أربعين مليار دولار من أرصدة وعقارات الحوثيين التي جمعوها من عرق ودموع ودماء اليمنيين، ويمول بها الإعمار، وبهذه الطريقة لا نحتاج لشحت التحرير أو الاعمار".

واختتم عبدالسلام تغريدته متسائلا: من يقوم بالمهمة؟".

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