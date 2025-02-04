شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد من قلب مأرب على حشد الحوثيين تجاه المحافظة لإسقاطها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي احمد عايض على حشد جماعة الحوثي تجاه محافظة مأرب

وقال الصحفي احمد عايض في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏حشد الحوثيون قبل سنوات عشرات الآلاف من مقاتليهم باتجاه مأرب لإسقاطها وفي صفوفهم مئات المقاتلين والخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وقاد حسن نصر الله وقاسم سليماني معركة اسقاط مأرب

وتابع بالقول:

سحقت مأرب اكثر من 12 الف خلال تلك الفترة وارسلت جثمان السفير الإيراني هدية لخامئي.



هذا وتواصل ميليشيا الحوثي حشد قواتها العسكرية وارسال التعزيزات الى محافظة مأرب النفطية.

وحسب مصادر محلية واعلامية، دفعت المليشيا خلال الأيام الأخيرة بآلاف المقاتلين المدججين بآليات عسكرية متنوعة إلى الخطوط الخلفية لجبهات القتال في مديريات صرواح غربًا، والجوبة جنوبًا، بالإضافة إلى أطراف رغوان ومحزام ماس في مدغل شمال غرب المحافظة.