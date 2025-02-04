شكرا لقرائتكم خبر عن جهينة نيوز ينشر التفاصيل الكاملة لقصة ابنة صدام حسين الذي ظهرت في العاصمة صنعاء وكيف تعامل معها الحوثيين"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجرّت امرأة عراقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بثت مقاطع مرئية زعمت أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقالت المرأة العراقية التي عرّفت عن نفسها باسم "ميرا" في أحد المقاطع المرئية إنها ابنة صدام حسين وعاشت في اليمن لمدة 20 عامًا.

وأضافت العراقية المولودة في العام 1991 أنها برتبة "عقيد ركن" و"خبيرة عسكرية" درست مراحلها الأولى في العراق ثم انتقلت إلى اليمن لإكمال دراستها.

ولدى صدام حسين خمسة أبناء من زوجته الأولى ساجدة طلفاح، هم؛ قصي عدي، رغد، رنا، حلا.

وتابعت العراقية التي ظهرت بـ"لهجة عراقية مكسرة" أرجعتها إلى سنواتها الـ20 التي قضتها في اليمن، إنها كانت مختفية "وجاء الوقت الذي تظهر فيه والناس يجب أن تعرف الحقيقة".