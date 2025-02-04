شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يضع لنتنياهو مقترحا أخطر من تهجير سكان قطاع غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتحقيق وعوده التي قطعها على نفسه في فترة الدعاية الانتخابية لصالح الكيان الصهيوني. وقدم ترامب مراسم الولاء والطاعة للوبي الصهيوني الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أكده رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حينما وجه الشكر لترامب على تنفيذ وعوده. من بين الوعود التي شكر نتنياهو ترامب عليها منذ عودته إلى البيت الأبيض، اقتراح ترامب بما وصفه بـ”تنظيف” غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن “أكثر أمانا” مثل مصر أو الأردن. كما ألغى ترامب حظر تسليم قنابل تزن 2000 رطل (حوالى 900 كيلوغرام) إلى “إسرائيل”، خلافا لقرار سلفه الديموقراطي جو بايدن. كما ألغى ترامب عقوبات مالية على مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف ضد فلسطينيين. غير أن ترامب ذهب أبعد من ذلك حيث اقترح على نتنياهو مخططا يقضي بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى “إسرائيل”. واعتبر مراقبون هذا المقترح بأنه أخطر من مقترح تهجير سكان قطاع غزة، حيث يعد تطورا خطيرا في مسار تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير جميع الفلسطينيين، ما يعني أن ترامب عازم على موجة من العنف الأشمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لن تستثنى منها حتى مدينة القدس.

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