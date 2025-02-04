شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة إنسانية تهز صنعاء..يمني يعرض كليته للبيع لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طر مواطن يمني في العاصمة المختطَفة صنعاء إلى عرض كليته للبيع، كحل أخير لإنقاذ أسرته من الجوع، في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية التي تخنق البلاد. المواطن، الذي عرّف نفسه باسم يوسف محمد محمد عبدالله، نشر إعلانه عبر منصة “إكس”، متوسلًا: “لا تسألني لماذا، لأنني أموت أنا وأطفالي من الجوع في بلدي اليمن.” وأضاف في منشوره رقم الاتصال الخاص به، داعياً أي مشترٍ محتمل للتواصل معه، مؤكداً أن الفقر والمجاعة قد سلبا منه أي أمل في العثور على عمل أو مصدر دخل، خاصة بعد انقطاع المرتبات وتفاقم الأزمات المعيشية. ولم يكن هذا الإعلان سوى انعكاساً صارخاً لمعاناة الآلاف من اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تتفاقم الأوضاع الاقتصادية بفعل الحرب والحصار وغياب أبسط مقومات الحياة. وقد أثارت هذه الواقعة المأساوية موجة من الغضب والاستنكار بين المواطنين والحقوقيين، الذين اعتبروا أنها تمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي حول تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. ويواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، في وقت يظل فيه الحل السياسي بعيد المنال، وسط غياب أي بوادر لانفراج الأزمة. كليه،مواطن،الاوضاع الاقتصاد

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