شكرا لقرائتكم خبر عن رد رسمي من صنعاء على ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت سلطة صنعاء على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن . وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد الحوثي في تدوينة على (إكس): " نراقب بجد مايؤول اليه تصريح ترمب بشأن تهجير أبناء غزة إلى مصر والأردن ". مضيفاً : " نعتبر ماقاله غطرسة مدانة وتصريح مستفز، وبالتاكيد موقفنا تجاه هذا الموضوع هو الموقف الايماني العربي الأخوي المشرف، وندعو إلى موقف موحد تجاه ذلك

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