شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يوقف العمل في مشروع مدرسة دشنها الرئيس العليمي في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

كشفت مصادر حقوقية عن قيام المدعو أسامة جلال المخلافي بالاعتداء على العمال في مشروع بناء مدرسة 22 مايو بمنطقة عصيفرة، مديرية القاهرة في تعز، وطردهم بالقوة.

واوضحت المصادر ان اعتداء المخلاقي على عمال المدرسة أدى إلى توقف العمل بالكامل منذ 6 يناير 2025، رغم أن المشروع كان من بين المشاريع التي دشنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال زيارته للمحافظة.

وبحسب المصادر، فإن المخلافي يواصل عرقلة العمل وسط تجاهل محور تعز العسكري، رغم توجيهات محافظ تعز نبيل شمسان بتمكين المقاول من استكمال البناء وإلقاء القبض على المعتدي.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المنفذة تتكبد خسائر يومية تصل إلى 5 آلاف دولار، وقد رفعت مذكرة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية تطالب فيها بتحمل الخسائر وإيجاد حلول عاجلة لضمان استكمال المشروع ومنع استمرار الاعتداءات.

يذكر ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كان قد دشن خلال زيارته قبل اشهر الى محافظة تعز عدد من المشاريع الخدمية والتنموية من بينها مشروع مدرسة 22 مايو بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز