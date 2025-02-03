شكرا لقرائتكم خبر عن معلميين صنعاء يتحدون الحوثي بانتفاضة قادم في هذا الموعد لانتزاع الرواتب شؤون محلية معلميين صنعاء يتحدون الحوثي بانتفاضة قادم في هذا الموعد لانتزاع الرواتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيسية ⁄ شؤون محلية ⁄ معلميين صنعاء يتحدون الحوثي بانتفاضة قادم في هذا الموعد لانتزاع الرواتب شؤون محلية معلميين صنعاء يتحدون الحوثي بانتفاضة قادم في هذا الموعد لانتزاع الرواتب Monaفبراير 3, 2025290 معلميين صنعاء يتحدون الحوثي بانتفاضة قادم في هذا الموعد لانتزاع الرواتب أعلن نادي المعلمين اليمنيين عن وقفة احتجاجية حاشدة، يوم الثلاثاء القادم، أمام المحكمة الإدارية في صنعاء، للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لإلغاء التصنيف المجحف للإداريين ضمن الفئة (ج) وصرف مستحقات المعلمين المتأخرة منذ سنوات. وقال النادي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن اللجنة التربوية المكلفة بمتابعة القضية دعت جميع الإداريين والمعلمين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بعد أن تمادى الحوثيون في مماطلتهم وغيابهم المتعمد عن جلسات المحكمة، في محاولة لطمس القضية وإسكات المطالبين بحقوقهم. وأكد النادي أنه في حال استمرار تجاهل المطالب الحقوقية العادلة، فإن اللجنة التربوية ماضية في خطوات تصعيدية غير مسبوقة، للضغط على المليشيا التي تمارس التجويع الممنهج ضد المعلمين وموظفي الدولة. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل كارثة معيشية يعاني منها قطاع التعليم، بعدما نفذت مليشيا الحوثي مجزرة غير مسبوقة بحق المعلمين والإداريين، حيث استبعدت الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي أعلنت عن صرفه مطلع العام الحالي، في خطوة وصفها المتضررون بأنها تعسفية وانتقامية ضد التربويين المطالبين بحقوقهم. وطالب نادي المعلمين كافة التربويين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتحرك الجماعي والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية، مشددًا على أن الحقوق لن تُستعاد إلا بالنضال المستمر ضد القمع الحوثي، الذي جعل من رواتب المعلمين وحقوقهم ورقة ابتزاز سياسي ومالي. الحوثيين،المعلمين،اليمنيين

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