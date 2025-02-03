شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بعصابة دولية تستغل أطفال اليمن في التسول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرياض – جهينة:

تمكنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بعصابة إجرامية دولية متخصصة في استغلال الأطفال في أعمال التسول، وذلك بعد عملية أمنية محكمة استمرت عدة أشهر من الرصد والمتابعة.

وأوضحت شركة الرياض قي بيان ان التحقيقات اظهرت أن العصابة، التي يقودها المدعو "علي يحيى"، قامت بتهريب أطفال من اليمن إلى السعودية، حيث تم إجبارهم على التسول في أماكن مزدحمة تحت التهديد والإيذاء الجسدي.

كما كشفت التحريات أن العصابة كانت تعتمد أساليب ممنهجة لاستدرار عطف المارة، وتفرض على الأطفال تحقيق حصص مالية يومية، فيما يتم استخدام الأموال المكتسبة في أنشطة غير مشروعة.

وأكدت شرطة الرياض أن العملية جاءت بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين عن وجود مجموعات أطفال يتسولون بطريقة منظمة، ما استدعى فتح تحقيقات مكثفة قادت إلى كشف الشبكة وإلقاء القبض على أفرادها.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تسول مشبوهة، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة هذه العصابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.