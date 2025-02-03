أخبارأخبار محلية فلكي يمني شهير يعلن عن حدث "سيئ" ستشهده اليمن.. وهذا ما سيحدث (تفاصيل + صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - لن الفلكي اليمني الشهير، أحمد الجوبي، عن كتلة هوائية باردة ستضرب المرتفعات اليمنية، غدا الثلاثاء، متوقعا درجات حرارة متدنية في كلا من صنعاء وعمران وذمار وصعدة والبيضاء . ونشر الجوبي عبر “التليجرام” صور لدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات والتي ستصل في العاصمة صنعاء وعمران الى درجتين و ذمار الى درجة واحده وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر قد اعلن تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، متوقعاً استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة على معظم المحافظات الجبلية والصحراوية

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