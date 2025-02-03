شكرا لقرائتكم خبر عن تخطط لتنفيذ هجوم مباغت يستهدف ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة عدن الغد ان جماعة الحوثي تخطط لتنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف ٣ محافظات يمنية خلال الفترة القادمة وبصورة خاطفة . وبحسب المصادر فان جماعة الحوثي تخطط لتنفيذ هجوم يستهدف المناطق المحررة في الساحل التهامي بالحديدة ومأرب والهجوم على وسط محافظة ابين . وقالت المصادر ان الجماعة حشدت الالاف من المقاتلين لتنفيذ هذا الهجوم المباغت بهدف تغيير المعطيات على الارض

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