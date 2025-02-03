شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في اليمن آل جابر يزف خبر سار ستسعد كل اليمنيين جنوبا وشمالا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر اعلان رسمي عن المملكة العربية السعودية ، بشأن السلام في اليمن، والبدء في ترتيبات للمشهد السياسي والعسكري في اليمن، بما فيها اعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تمهيدا للشروع في تنفيذ خارطة الطريق للسلام الشامل في اليمن، المعلن عنها نهاية 2023م جاء هذا في تصريح ادلى به السفير السعودي محمد سعيد آل جابر لدى لقائين منفصلين عقدهما الاربعاء مع سفراء بعثة الاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا في اليمن، وسفير اليابان، اكد فيهما عزم المملكة العربية السعودية على انجاز السلام في اليمن، ودعم تنفيذ خارطة السلام. وقالت وكالة الانباء السعودية (واس): “أكد السفير آل جابر، خلال اللقاء، موقف المملكة الداعي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في اليمن، مستعرضًا جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني الشقيق، ودورها في دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن”.

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