شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الرئيس العراقي صدام حسين تظهر في اليمن ونهب أملاكها في صنعاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شفت ابنة الرئيس العراقي الراحل الشهيد “صدام حسين” ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران استولت كل املاكها في صنعاء. وفي تسجيل مرئي قالت انها من يوم جاءت اليمن وهي بحماية الرئيس الراحل “صالح” وبعد استشهاده، اقدمت مليشيا الحوثي على اخذ فللها وسياراتها وحراستها واملاكها من العاصمة صنعاء. واوضحت انها تحدثت للحوثيين واطلعتهم على كافة وثائقها وهوياتها ولم تجد اي تقبل منهم ولفتت الى انها سافرت الاردن ومكثت 9 شهور، ثم عادت الى اليمن، وبعد عشرة ايام اتت قوة امنية حوثية واعتقلتها. واشارت الى ان مليشيا الحوثي وضعتها في سجن مخفي ثلاثة شهور، ثم حولتها الى السجن المركزي وسجنت سنة كاملة، ثم افرج عنها.

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