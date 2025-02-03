شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه بأيام.. وفاة ضابط متأثرًا بالتعذيب في سجون (صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ضابط في الجيش بعد أيام من إطلاق ميليشيا الحوثي سراحه من سجونها التي قضى فيها خمس سنوات. وأوضحت مصادر حقوقية، أن الأسير الملازم أول "محمد علي النسيم" توفي أثناء محاولة إسعافه بعد أيام من خروجه من سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء. وأظهرت فيديوهات علامات تعذيب على جسد الضابط، حيث قالت مصادر مقربة من عائلته إن المليشيا أفرجت عنه بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل كبير. وقال الصحفي جبر صبر، إن خاله الضابط في القوات الحكومية "محمد علي صالح عباد النسيم"، البالغ من العمر 60 عامًا، توفي أثناء نقله من مدينة مارب للعلاج في مدينة المكلا، وذلك بعد أيام على إطلاق سراحه من سجون الحوثيين في صنعاء. وأضاف أن خاله أحد ضباط اللواء 29 ميكا عمالقة ووقع أسيرًا في جبهة نهم. وكان النسيم يعاني من أمراض مزمنة تفاقمت داخل سجن الأمن المركزي بصنعاء، الذي يشرف عليه القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، حيث تعرض للإهمال الطبي وظروف احتجاز سيئة، ما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية، وفق جبر.

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