شكرا لقرائتكم خبر عن فارق أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رف على فارق اسعار بعض المواد الغذائية في صنعاء وعدن والتي جاءت على النحو التالي: = في صنعاء: نصف كيس دقيق : 6000 نصف كيس بر 6000 5 كيلو سكر 2300 5 كيلو رز 4000 زيت 4 لتر 3500 طبق بيض 1500 دبة غاز 6500 علبة سمن 1500 الإجمالي 31300 الف ريال = في عدن: نصف كيس دقيق 25,000 نصف كيس بر 24,000 5 كيلو سكر 8,000 5 كيلو رز 17,000 زيت 4 لتر 12,000 طبق بيض 7,500 دبة غاز 10,000 علبة سمن 5,000 الإجمالي يصل إلى حوالي 110 الف ريال دن الغد

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