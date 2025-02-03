شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتسبب بكارثة لليمنيين في منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

منعت السلطات السعودية خلال الأيام الماضية دخول 400 شاحنة محمّلة بآلاف الأطنان من البصل اليمني عبر منفذ الوديعة البري، ما أدى إلى تعفن المحصول بالكامل وتكبيد المزارعين خسائر مالية فادحة تُقدر بـ20 مليون دولار، وفقًا لمصادر زراعية.

يُعد البصل مصدر دخل أساسي لآلاف العائلات اليمنية، ويأتي هذا الحظر في ظل اتهامات سابقة للسعودية باستخدام "الحرب الاقتصادية" كأداة ضغط سياسي.

كما حذّرت منظمات حقوقية من مخاطر تحول اليمن إلى سوق استهلاكية مغلقة تُدار من دول الجوار.

ويرى محللون اقتصاديون أن الرياض تستخدم الاقتصاد كسلاح ضد اليمنيين، حيث تصاعدت الإجراءات الاقتصادية التقييدية خلال العقد الأخير، ما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين والتجار اليمنيين وسط أوضاع اقتصادية متدهورة.