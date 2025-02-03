شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر من إنزال أمريكي في سواحل الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

حذّر الخبير الاستراتيجي الأردني وحيد الطوالبة من تداعيات خطيرة قد تنجم عن أي عملية عسكرية أمريكية تستهدف السواحل اليمنية، معتبرًا أن محاولة إنزال قوات في ميناء الحديدة ستتحول إلى فخ دموي للقوات الأمريكية.

وجاءت تصريحات الطوالبة وسط تقارير عن تدريبات عسكرية مكثفة تُجريها وحدات أمريكية في المملكة العربية السعودية، تحاكي عمليات إنزال بحري على مواقع ساحلية في محافظة الحديدة، في إطار تحركات لاستعادة السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" التي سيطرت عليها قوات صنعاء العام الماضي.

وأكد الطوالبة، في منشور على حسابه في منصة إكس ، أن الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء عزز تحصيناته على السواحل الغربية، ما يجعل إفشال أي اجتياح أمريكي أمرًا حتميًا، مشددًا على أن هذه المغامرة لن تُكبد واشنطن خسائر بشرية فحسب، بل ستُشكل ضربة قاسية لمكانتها الدولية وسمعتها العسكرية.