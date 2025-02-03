شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجن رجل أعمال يمني 15 عامًا بسبب منشور على فيسبوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة - متابعات:

كشف المركز الأمريكي للعدالة، يوم الأحد، أن رجل الأعمال اليمني عبدالله علي عبدالوهاب يواجه حكمًا بالسجن 15 عامًا في الإمارات، بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في مدخل عدن عام 2019.

وأوضح المركز أن عبدالوهاب فقد الاتصال بعائلته أثناء زيارته إلى دبي في أكتوبر 2022، قبل أن يتضح أنه محتجز في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة، حيث يقبع حاليًا في سجن الصدر بأبو ظبي.

وأشار البيان إلى أن رجل الأعمال حُرم من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، مضيفًا أن السلطات الإماراتية سمحت له فقط بإجراء اتصال مقتضب مع شقيقه لمدة دقيقة واحدة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول قضيته.

واعتبر المركز أن احتجازه بهذه الطريقة يمثل مساسًا خطيرًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا السلطات الإماراتية إلى الكشف عن تفاصيل القضية وضمان محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.