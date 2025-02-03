شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عدن تؤكد حكم اعدام قاتل فتاة توب سنتر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

أيدت محكمة استئناف عدن، في جلستها يوم امس الأحد، الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة الابتدائية في 21 أغسطس 2023، والقاضي بإعدام المدان محسن رشاد محسن أحمد، رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك بتهمة قتل المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان عمدًا وعدوانًا داخل مركز نوب سنتر بعدن.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة استئناف عدن قررت تأكيد حكم الإعدام قصاصًا وتعزيرًا، مع تنفيذ العقوبة في مكان عام.

وأضافت المصادر أنه سيتم رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا للجمهورية للنظر فيها، حيث ستتولى المحكمة العليا دراسة قانونية الإجراءات والمواد التي استندت إليها المحكمتان الابتدائية والاستئناف، واتخاذ القرار المناسب بناءً على ذلك.

وترجع الجريمة تلى عام 2023 حيث قتلت الشابة فاطمة محمد سرور طعنًا على يد زميلها داخل مركز "توب سنتر" التجاري في مدينة المنصورة بعدن، مطلع أغسطس 2023.

حيث اقتحم المتهم المركز التجاري وصوب عدة طعنات قاتلة بآلة حادة أصابت الشابة بينما كانت تقوم بعملها في الدور الثالث، ما أدى إلى وفاتها، لتتصدر الجريمة حينها الرأي العام، بعدما وثقتها كاميرات المراقبة.