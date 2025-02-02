شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية تعلن موعد الاختبارات النهائية لصفوف النقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء- حهينة: أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء موعد اختبارات النقل الموحد لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025م (1446هـ). ونشرت الوزارة جدول الامتحانات للصفوف ( سابع وثامن وتاسع)، والتي ستبدأ يوم الإثنين 17 فبراير 2025 الموافق 19 شعبان 1446هجرية وتنتهي يوم الإثنين 24 فبراير 2025 الموافق 26 شعبان 1446.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُنفذ وفق الجدول المعلن، داعية الطلاب إلى الاستعداد الجيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات.

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