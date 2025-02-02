شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المراة بسيحوت تدشن ورشة التطوير والتمكين الإداري لتنمية القدرات الإدارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ...دشّن القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم الأحد، بقاعة ديوان السلطة المحلية، الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظّمتها إدارة تنمية المرأة بالمديرية تحت عنوان "التطوير والتمكين الإداري"، وذلك برعاية محافظ محافظة المهرة، وإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية سيحوت، وبحضور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المديرية الشيخ سعد عبدالله عفرار، ومديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، ومدير مراكز الإنزال السمكي الشيخ سالم أحمد علوش.

وتهدف الورشة، التي تمتد على مدى ستة أشهر بمعدل جلسة شهريًا، وتنفذها المدربة التميزة الأستاذة رقية بروك بادينار، إلى تعزيز المهارات الإدارية لمدراء وسكرتارية الأجهزة التنفيذية في المديرية، حيث تتناول في كل جلسة محاور مختلفة تتعلق بالتطوير والتمكين الإداري، وشملت الجلسة الافتتاحية مفاهيم التطوير الإداري وأهدافه، وسبل تحقيق استراتيجياته، إلى جانب استعراض أثر التمكين الإداري على تحسين الأداء الوظيفي.

وفي كلمته خلال التدشين، رحب الشيخ محمد أحمد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بالحاضرين كلا باسمه وصفته، مشيداً بجهود إدارة تنمية المرأة في تنظيم هذه الورشة النوعية، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز كفاءة الكوادر الإدارية بالمديرية، كما ثمّن دور المدربة الأستاذة رقية بروك بادينار في تقديم محاور الورشة، معربًا عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الورشة في تطوير عمل الأجهزة التنفيذية بسيحوت.

من جانبها، رحبت الأستاذة أوسان عقيل باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت، بالشيخ الزويدي، وجميع المشاركين بالورشة، مؤكدة أن الورشة تأتي ضمن خطة عمل إدارتها لعام 2025م، مشددة على أهمية الاستفادة القصوى من محتواها لتعزيز القدرات الإدارية للمشاركين.

كما عبّرت باعباد عن شكرها لمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، ووكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت، ومديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة الدكتورة لبنى صالح كلشات، والسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، على دعمهم المستمر لإنجاح كافة البرامج والأنشطة التي تنفذها إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت خلال الفترة الماضية.