شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف حكومي بتلوث أشهر وادي سياحي بمحافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز –جهينة:

أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم بتلوث وادي بلابل في مديرية المواسط، خلال اجتماع رسمي ترأسته وكيل المحافظة للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق.

حيث كرس الاجتماع لمناقشة التقرير الفني المقدم من مدير عام الشؤون الفنية، المهندس بشير العليمي، بناءً على توجيهات محافظ المحافظة، نبيل شمسان.

وأكدت الدكتورة إيلان عبدالحق خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التلوث، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك المجتمع المحلي في إيجاد حلول مستدامة.

وشملت المخرجات وفق اعلام محافظة تعز تكليف مؤسسة المياه بإعداد دراسة لإنشاء شبكة صرف صحي، وإزالة المخلفات المتراكمة في مجرى الوادي، والعمل على إصدار قرار بتحويل المنطقة إلى محمية طبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة البيئية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

يأتي هذا الاعتراف بعد تفاقم الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن التلوث، مما دفع الجهات المحلية إلى اتخاذ خطوات أولية لمعالجة الأزمة، وسط دعوات لمواصلة الضغط لضمان تنفيذ الحلول المقترحة.

ومنذ سنوات يشكو المواطنين في منطقة وادي بلابل في مديرية المواسط بمحافظة تعز من تلوث بيئي خطير ناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمجرى الوادي، مما يؤثر على جمال المنطقة ويفاقم المخاطر الصحية والبيئية للسكان، في ظل مطالبات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لحماية الوادي واستعادة طبيعته.