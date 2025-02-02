شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأكل هذه الأطعمة؟ احذر... قد تكون السبب في إصابتك بالسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نلاحظ أن معظم الأطعمة المعالجة يشوبها سمعة سيئة جدا داخل عالم الأطعمة الغذائية لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية بمعدلات مرتفعة، أبرزها الملح والدهون والسكر حيث هناك دراسة تم اجراؤها حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية وكشف هذه الدراسة أوضحت بأنه هناك بعض من أنواع الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، لذا يجب الحذر منها.

الأطعمة الأكثر ضررا وفقا للدراسة

وفقا لهذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن جميع الوجبات الخفيفة تلك التي تكون لذيذة للغاية بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة أو حتى اللحوم المصنعة تلك الأطعمة هي التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأما من المشروبات فنجد أنه قد تم تحديد المشروبات المحلاة بالسكر بالإضافة إلى جميع المحليات الصناعية

استبدال الأطعمة لتقليل المخاطر

على جاني من آخر قد أوضحت تلك الدراسة أن تقليل تناول هذه الأطعمة والتي تعرف باسم الأطعمة المعالجة سوف يسهم وبحد كبير في تقليل خطر الإصابة بالسكرى من النوع الثاني حيث يمكن أن يتم استبدال هذه الأطعمة بأطعمة المفيدة بما في ذلك الفواكه المختلفة والعصائر المصنوعة من الفواكه الطبيعية وأطعمه مفيده لصحة الإنسان مثل البيض والحليب والبعد تماما عن الأطعمة شديدة المعالجة بما في ذلك الصلصات والحلويات وجميع المشروبات المحلاة والبسكويت وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع.