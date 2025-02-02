شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تزف خبراً ساراً للموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن –جهينة:

أعلن ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن أن وزارة المالية ستبدأ خلال هذا الأسبوع إجراءات صرف مرتبات الموظفين النازحين للأشهر الستة الأخيرة من عام 2024، وفق ما أكده وكيل الوزارة خالد اليريمي.

وأوضح اليريمي أن التأخير السابق كان نتيجة عراقيل في وزارة الخدمة المدنية، التي تأخرت في إصدار الكشوفات، مؤكداً أن الوزارتين تعملان حالياً على وضع آلية لضمان انتظام صرف المرتبات خلال العام الحالي.

ورحب الملتقى بهذا الخطوة لكنه شدد على ضرورة التزام الحكومة بصرف المرتبات شهريًا دون تأخير، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ المطالب العادلة للموظفين النازحين، بما في ذلك صرف العلاوات السنوية وبدل السكن والإعانات المعيشية.

وأكد الملتقى أنه سيواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، داعيًا الموظفين النازحين إلى البقاء على جاهزية لأي تحركات تصعيدية في حال حدوث أي تأخير جديد.

وتوقفت وزارتا المالية والخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن صرف رواتب الموظفين النازحين منذ يونيو من العام الماضي 2024 وسط معاناة كبيرة يتجرعها الموظفون هم و اسرة في ظل ظروف معيشية بالغة السوء حد تعبير عدد منهم.