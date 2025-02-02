شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» ينفذ ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة "كاك حوالة" بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

نفذ بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة "كاك حوالة" المنتشرين في جميع المناطق،في المحافظات المحررة تنفيداً لمتطلبات البنك المركزي اليمني، وفي إطار التزامه بتعزيز الامتثال المصرفي وتطبيق المعايير الدولية.

وتهدف الورشة التي قدمها مدير الالتزام في البنك الأستاذ/ معين الزبيري الى رفع وعي الوكلاء بكافة الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم بمفاهيم ومصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلد وغالبا ما تحدث نتيجة وقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى تزويدهم بمؤشرات الاشتباه وإجراءات الأخطار من العمليات المشبوهة.

وفي افتتاح الورشة أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الأستاذ/ رفيق القباطي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لكاك بنك لتعزيز علاقة الشراكة بينه وبين وكلائه فى حماية القطاع المصرفي من أي مخاطر كما أنها تأتي لتعزيز وجود بيئة مالية آمنة وموثوقة، مشدداً على دور الوكلاء في الإلتزام بالضوابط التنظيمية لحماية العملاء والمؤسسات المالية من أي استغلال غير قانوني.

فيما أوضح الأستاذ/ معين الزبيدي أن هذه الورشة جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها كاك بنك، بهدف تعزيز ثقافة الامتثال وترسيخ الممارسات المصرفية الرشيدة وفق أفضل المعايير المعتمدة دوليًا.

في حين أشار مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ/ منصر جميع إلى أن الدورة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الوكلاء بأحدث الممارسات والسياسات المتعلقة بالكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، إضافةً إلى تعزيز آليات الامتثال للقوانين المحلية والدولية في هذا المجال.

وتهدف قيادة كاك بنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني في إقامة سلسلة من مثل هذه الورش النوعية الى تعزيز سبل الرقابة المالية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العمليات المصرفية، بما يساهم في حماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.