عاجل : هذا مايحدث الان في الحديدة "صور"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة الحديدة أجواء غائمة. وقال مواطنون :شهدت مدينة الحديدة اليوم أجواء غائمة وسحب ركامية.



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