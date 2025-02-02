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عاجل : هذا مايحدث الان في الحديدة "صور"

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عاجل : هذا مايحدث الان في الحديدة "صور"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة الحديدة أجواء غائمة.

وقال مواطنون :شهدت مدينة الحديدة اليوم أجواء غائمة وسحب ركامية.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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