شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. فيديو ما فعله وافد يمني ومواطن بالشارع العام يشعل تفاعلا والأمن يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://x.com/security_gov/status/1885307116140757211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1885307116140757211%7Ctwgr%5E41e221ecc8abd490608319a8ccfd7a63472ccbbc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2025%2F02%2F01%2Fsaudi-yemeni-expat-attack-video-street-riyadh-social-reactions-police-response">https://x.com/security_gov/status/1885307116140757211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1885307116140757211%7Ctwgr%5E41e221ecc8abd490608319a8ccfd7a63472ccbbc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2025%2F02%2F01%2Fsaudi-yemeni-expat-attack-video-street-riyadh-social-reactions-police-responseالاجتماعي مقطع فيديو مفزع يظهر قيام شخصين يرتديان ملابس سوداء كاملة وملثمين بالاعتداء على شخص في الشارع العام في العاصمة السعودية، الرياض، وأمام المارة والسيارات الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا. وتداول النشطاء الفيديو الذي يظهر أيضا إمساك أحد المهاجمين بساطور مهددا الشخص الجالس على الأرض، فيما أعادت وزارة الداخلية السعودية لقطة من مقطع الفيديو (مموهة) مؤكدة إلقاء القبض على الشخصين كاشفة تفاصيل عنهما. وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية اليمنية ومواطن ظهرا في محتوى مرئي متداول، يعتديان على بسلاح أبيض على آخرين وسلب ما بحوزتهم". وتابعت الداخلية ناشرة صورة للمهاجمين (من الظهر): "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجاي القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

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