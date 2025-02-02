شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خطوة مفاجئة ...الجيش يعلن رسمياً سيطرته على مدينتين وسط البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، السبت ، تحريره مدينتي الحصاحيصا ورفاعة بولاية الجزيرة وسط البلاد من تحت سيطرة مليشيات "الدعم السريع" الذي يقودها محمد دقلو " حميدتي" ، بحسب مانشره القائد الميداني العقيد العبادي الطاهر في مقطع فيديو بثه الجيش السوداني عبر حسابه على موقع التاوصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال في كلمة مسجلة بالفيديو "اليوم تمكنت قواتنا وقوات درع السودان بقيادة أبوعاقلة كيكل ، من تحرير مدينتي رفاعة والحصاحيصا".

المصدر: سونا