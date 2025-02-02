شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأمم المتحدة تحذر من حدوث هذا الامر في صنعاء وذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد صادر عنها من تزايد الصقيع في محافظتي صنعاء وذمار.

وأكد التقرير أن هذه الظروف الجوية القاسية سلبًا على القطاع الزراعي، الذي يعد مصدر رزق رئيسي للعديد من الأسر اليمنية.

ويأتي هذا التحذير بعد أن شهدت عدة محافظات بما في ذلك ذمار وصنعاء وعمران، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، وصل إلى ما دون الصفر المئوي.

وتسببت هذا الانخفاض في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، خاصة محصول القات، الذي يعتبر من أهم المنتجات الزراعية في تلك المناطق وتعتمد عليه آلاف الأسر اليمنية.