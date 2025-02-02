شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل قيادات بارزة في صنعاء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر أن مليشيات الحوثي شيعت 6 من قياداتها في العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن المليشيات قامت بتشييع جثامين ستة من قيادتها يحملون رتبًا عسكرية مزيفة. وأشارت المصادر إلى أن القتلى الستة هم: ياسر محمد الحمزي (المُنتحل رتبة مقدم)، سعيد مسفر أبوحسن (المُنتحل رتبة رائد)، يونس عبدالرقيب الأحمدي (المُنتحل رتبة رائد)، عبدالله عبدالقوي الحمزي (المُنتحل رتبة ملازم ثانٍ)، بشار عبدالرقيب الأحمدي (المُنتحل رتبة ملازم ثانٍ)، وعيضة محمد صالح (المُنتحل رتبة مساعد). الحادثة هذه ضمن سلسلة من الخسائر التي تكبدتها المليشيا منذ مطلع العام الجاري، إذ اعترفت بمصرع 61 عنصرا، بينهم 56 قياديا عقائديا في صفوفها.

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