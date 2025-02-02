شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مكافأة ثلاثة الف ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات عن هذا الطفل في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ختفى طفل بظروف غامضة عقب مغادرته منزله في نقم بصنعاء.

وبحسب مواطنون فان الطفل مؤيد عاطف الاحلسي اختفاء بعد مغادرته يوم الجمعة منزله بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٥

واعلن فاعل خير التبرع ب٣الف سعودي على من يعثر عليه



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